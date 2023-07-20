У Греції науковці створили 10 біобанків, використовуючи можливості ШІ
У Греції науковці з Іонічного університету за допомогою можливостей штучного інтелекту створили 10 біобанків, які охоплюють дані п'яти категорій захворювань
Про це пише Ekathimerini.
Зазначається, що ці біобанки охоплюють п'ять основних категорій захворювань: неврологічні, невропатологічні та психіатричні розлади, інфекційні та онкологічні захворювання.
Передові інструменти штучного інтелекту дослідники використовують для обробки біомедичних даних з метою стимулювання досліджень у боротьбі з серйозними захворюваннями. Вони можуть зробити значний внесок у різні сфери, зокрема поглибити розуміння хвороб, відкрити нові біомаркери та революційні підходи до терапії.
Біобанки, створенні з використанням можливостей штучного інтелекту, охоплюють широкий спектр цифрових даних, серед них дані медичної візуалізації, дані молекулярної біології та клінічні дані. Загалом вони місять понад 5 мільйонів одиниць даних, пов'язаних з експресією генів, понад 50 тисяч наборів даних візуалізації, а також результати понад 300 незалежних досліджень.
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