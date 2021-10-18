У Греції запалили вогонь Олімпіади-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Олімпійський вогонь запалили на урочистій події, яку не зуміли відвідати глядачі через пандемію коронавірусу. У церемонії взяв участь голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, який виступив з промовою.



Естафету вогню, який буде доставлений в Пекін, розпочав грецький гірськолижник Іоанніс Антоніу.

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.



Трансляція церемонії: