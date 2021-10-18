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У Греції запалили вогонь Олімпіади-2022

18 жовтня, 2021 понедiлок
15:32
Спорт вогонь Олімпіади-2022

У грецькій Олімпії відбулась церемонія запалювання вогню Олімпіади-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олімпійський вогонь запалили на урочистій події, яку не зуміли відвідати глядачі через пандемію коронавірусу. У церемонії взяв участь голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, який виступив з промовою.

Естафету вогню, який буде доставлений в Пекін, розпочав грецький гірськолижник Іоанніс Антоніу.

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

Трансляція церемонії:

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Греція
Олімпіада-2022
зимова олімпіада
Олімпійський вогонь
запалювання вогню
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