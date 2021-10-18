У Греції запалили вогонь Олімпіади-2022
У грецькій Олімпії відбулась церемонія запалювання вогню Олімпіади-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олімпійський вогонь запалили на урочистій події, яку не зуміли відвідати глядачі через пандемію коронавірусу. У церемонії взяв участь голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, який виступив з промовою.
Естафету вогню, який буде доставлений в Пекін, розпочав грецький гірськолижник Іоанніс Антоніу.
Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.
Трансляція церемонії:
- 9 вересня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив КНДР від участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
- 17 вересня організатори зимової Олімпіади-2022 представили девіз Ігор.
- 30 вересня стало відомо, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні зможуть відвідати лише китайські вболівальники.
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