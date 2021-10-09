У Грузії через обвал будинку в Батумі оголосили загальнонаціональну жалобу
У Грузії 11 жовтня оголосили днем загальнонаціональної жалоби через обвал житлового будинку в Батумі, внаслідок якого загинуло щонайменше шість людей
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє newsgeorgia.ge.
За його словами, держава надасть допомогу всім постраждалим, а винних буде покарано.
П'ятиповерховий будинок із двома прибудованими поверхами завалився в Батумі 8 жовтня. Наразі відомо про шість жертв і двох постраждалих. Пошуки трьох осіб під завалами тривають.
Попередня причина обвалу - грубе порушення правил проведення ремонтно-будівельних робіт в одному з приватних помешкань на першому поверсі.
- Нагадаємо, 8 жовтня в розташованому на Чорноморському узбережжі Грузії курортному місті Батумі стався обвал частини під'їзду 5-поверхового житлового будинку.
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