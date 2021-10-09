У Грузії через обвал будинку в Батумі оголосили загальнонаціональну жалобу

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє newsgeorgia.ge.

За його словами, держава надасть допомогу всім постраждалим, а винних буде покарано.

П'ятиповерховий будинок із двома прибудованими поверхами завалився в Батумі 8 жовтня. Наразі відомо про шість жертв і двох постраждалих. Пошуки трьох осіб під завалами тривають.

Попередня причина обвалу - грубе порушення правил проведення ремонтно-будівельних робіт в одному з приватних помешкань на першому поверсі.