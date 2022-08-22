У Грузії четверту добу гасять лісову пожежу
У грузинському муніципалітеті Боржомі всю ніч проводилися роботи з гасіння лісової пожежі за участю кількох сотень пожежників та військовослужбовців, а також спецтехніки
Про це інформують Новости-Грузия.
Як повідомляє місцева телекомпанія "Боржомі" з посиланням на представників місцевого МВС, гасіння пожежі відновили зранку 22 серпня з допомогою чотирьох вертольотів прикордонної поліції. Наразі небезпеку розповсюдження пожежі на населені пункти усунули.
Зазначається, що пожежу в Боржомському районі гасять уже четверту добу. Займання виникло між селами Квабісхеві та Зовреті, на правому березі річки Мткварі (Кури). Водночас ситуацію погіршує вітер і гірський рельєф, який не дозволяє використовувати пожежну техніку.
За дорученням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі до ліквідації пожежі у Боржомі залучили відповідних служб МВС, міноборони, міністерства регіонального розвитку та міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії.
МВС мобілізувало у муніципалітеті Боржомі 250 пожежників та рятувальників, 50 пожежно-рятувальних машин та іншої техніки. Крім того, пожежу контролюють за допомогою дронів.
На місці мобілізували 300 співробітників відділу спеціального призначення МВС.
- Нагадаємо, у Португалії станом на 10 липня через лісові пожежі, спричинені аномальною спекою, травмувалися 29 людей
- 21 липня Італія, Польща та Словенія оголосили найвищий рівень попередження про спеку, по всьому континенту палають лісосмуги
- У Франції та Іспанії вирували лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися
- У Німеччині у східних землях Бранденбург і Саксонія вранці 26 липня посилилися лісові пожежі, викликані надзвичайною посушливою погодою по всій Німеччині. Вогонь охопив близько 800 гектарів землі
- У національному парку Чеська Швейцарія найбільша пожежа десятиліття: вогонь охопив територію площею 1000 гектарів
- Крім того, у Китаї оголосили перше за рік національне попередження про посуху. Влада бореться з лісовими пожежами та мобілізує команди спеціалістів у басейні річки Янцзи для захисту посівів від аномально високих температур
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе