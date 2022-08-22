У Грузії четверту добу гасять лісову пожежу

Про це інформують Новости-Грузия.

Як повідомляє місцева телекомпанія "Боржомі" з посиланням на представників місцевого МВС, гасіння пожежі відновили зранку 22 серпня з допомогою чотирьох вертольотів прикордонної поліції. Наразі небезпеку розповсюдження пожежі на населені пункти усунули.



Зазначається, що пожежу в Боржомському районі гасять уже четверту добу. Займання виникло між селами Квабісхеві та Зовреті, на правому березі річки Мткварі (Кури). Водночас ситуацію погіршує вітер і гірський рельєф, який не дозволяє використовувати пожежну техніку.



За дорученням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі до ліквідації пожежі у Боржомі залучили відповідних служб МВС, міноборони, міністерства регіонального розвитку та міністерства охорони навколишнього середовища та сільського господарства Грузії.



МВС мобілізувало у муніципалітеті Боржомі 250 пожежників та рятувальників, 50 пожежно-рятувальних машин та іншої техніки. Крім того, пожежу контролюють за допомогою дронів.



На місці мобілізували 300 співробітників відділу спеціального призначення МВС.

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