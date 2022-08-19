Про це інформує Reuters.

Національний "жовтий рівень тривоги" оголосили після того, як регіони від Сичуаня на південному заході до Шанхаю в дельті річки Янцзи зазнали впливу надзвичайної спеки, яка тривала тиждень.



При цьому урядовці неодноразово посилалися на глобальну зміну клімату як на основну причину.

Державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що озеро Поян в центральному Китаї наразі зменшилося до чверті свого звичайного розміру для цієї пори року.



А 19 серпня державна телекомпанія CCTV повідомила, що 66 річок у 34 округах південно-західного регіону Чунцин висохли.



Як передає Reuters, цього року кількість опадів у Чунціні зменшилася на 60% у порівнянні з сезонною нормою. При цьому ґрунт у кількох районах зазнає серйозних нестач вологи.



Нагадаємо, у Португалії станом на 10 липня через лісові пожежі, спричинені аномальною спекою, травмувалися 29 людей

А у Великій Британії 15 липня оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку

Величезна спека, що охопила Європу, неухильно рухається на схід. 21 липня Італія, Польща та Словенія оголосили найвищий рівень попередження про спеку, по всьому континенту палають лісосмуги

Унаслідок аномально високої температури повітря, яка накрила Європу останніми днями, станом на 22 липня загинули понад 1700 людей в Іспанії та Португалії

У Франції та Іспанії вирують лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися

У Німеччині у східних землях Бранденбург і Саксонія вранці 26 липня посилилися лісові пожежі, викликані надзвичайною посушливою погодою по всій Німеччині. Вогонь охопив близько 800 гектарів землі

У національному парку Чеська Швейцарія найбільша пожежа десятиліття: вогонь охопивтериторію площею 1000 гектарів

А 12 серпня Урядове агентство з навколишнього середовища Англії оголосило, що країна офіційно переживає посуху через чергову хвилю спеки, яка чимдуж посилюється