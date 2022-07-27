Найбільша пожежа десятиліття: у Чехії палає 1000 га лісу
У національному парку Чеська Швейцарія, що на північному заході країни, четверту добу вирує пожежа. Вогонь охопив територію площею 1000 гектарів
Про це інформують České Noviny.
Зазначається, що за цей час було евакуйовано 450 місцевих жителів. Як передають рятувальники, за останню ніч полумʼя не поширювалося та зосередилося у районі Єтриховіце, горить також між селами Мезна та Мезна Лука.
На місце події прибули пожежники з інших регіонів, допомагають також гелікоптери з-за кордону. За словами директора пожежної частини Володимира Влчека, на місці працюють близько 240 професійних і 250 волонтерів.
Як повідомляє Влчек, сьогодні пожежу гасять сім вертольотів. Окрім двох машин, які надіслали на допомогу Польща та Словаччина, з вогнем борються два армійські та два поліцейських гелікоптери, а також гелікоптер Чехословацької групи.
Гасити пожежу мають допомогти також два спеціальні пожежні літаки з Італії.
Водночас стало відомо, що попри небезпеку регіональне управління Устецького краю не видавало загальної заборони на вхід у ліси регіону і не планує робити це в майбутньому. Заборона в’їзду в ліси торкнеться одночасно всієї території області, тобто навіть тих місць, де немає пожеж. Водночас, ліси займають значну територію регіону в Рудних горах, у Середньочеському нагір'ї та в інших туристичних місцях.
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