Про це інформують České Noviny.

Зазначається, що за цей час було евакуйовано 450 місцевих жителів. Як передають рятувальники, за останню ніч полумʼя не поширювалося та зосередилося у районі Єтриховіце, горить також між селами Мезна та Мезна Лука.



На місце події прибули пожежники з інших регіонів, допомагають також гелікоптери з-за кордону. За словами директора пожежної частини Володимира Влчека, на місці працюють близько 240 професійних і 250 волонтерів.



Як повідомляє Влчек, сьогодні пожежу гасять сім вертольотів. Окрім двох машин, які надіслали на допомогу Польща та Словаччина, з вогнем борються два армійські та два поліцейських гелікоптери, а також гелікоптер Чехословацької групи.



Гасити пожежу мають допомогти також два спеціальні пожежні літаки з Італії.



Водночас стало відомо, що попри небезпеку регіональне управління Устецького краю не видавало загальної заборони на вхід у ліси регіону і не планує робити це в майбутньому. Заборона в’їзду в ліси торкнеться одночасно всієї території області, тобто навіть тих місць, де немає пожеж. Водночас, ліси займають значну територію регіону в Рудних горах, у Середньочеському нагір'ї та в інших туристичних місцях.

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