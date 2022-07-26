На сході Німеччини через аномальну спеку вирують лісові пожежі
У східних землях Бранденбург і Саксонія вранці 26 липня посилилися лісові пожежі, викликані надзвичайною посушливою погодою по всій Німеччині. Вогонь охопив близько 800 гектарів землі
Про це інформує DPA.
Через масштабні пожежі близько 600 місцевих жителів евакуювали.
Офіцер лісової охорони Філіп Хаасе заявив, що вогонь було особливо важко локалізувати в районі міста Рефельд через сильний вітер. Він додав, що принаймні одна вітрова турбіна була в зоні пожежі, і що на допомогу пожежникам викликали військових.
За словами місцевих чиновників, у ході операції щонайменше 7 співробітників швидкої допомоги отримали поранення, 6 з яких були доставлені в лікарню.
Пожежники також намагалися загасити пожежу в національному парку Саксонська Швейцарія. Увечері в понеділок місцева влада повідомила про інцидент. Вогонь станом на ранок 26 липня так і не вдалося повністю здолати.
"Наша велика проблема — вітер", — сказав речник райвідділу.
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