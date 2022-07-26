Про це інформує DPA.

Через масштабні пожежі близько 600 місцевих жителів евакуювали.

Офіцер лісової охорони Філіп Хаасе заявив, що вогонь було особливо важко локалізувати в районі міста Рефельд через сильний вітер. Він додав, що принаймні одна вітрова турбіна була в зоні пожежі, і що на допомогу пожежникам викликали військових.

За словами місцевих чиновників, у ході операції щонайменше 7 співробітників швидкої допомоги отримали поранення, 6 з яких були доставлені в лікарню.

Пожежники також намагалися загасити пожежу в національному парку Саксонська Швейцарія. Увечері в понеділок місцева влада повідомила про інцидент. Вогонь станом на ранок 26 липня так і не вдалося повністю здолати.

"Наша велика проблема — вітер", — сказав речник райвідділу.

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