В Англії оголосили посуху через аномальну високу температуру повітря
Урядове агентство з навколишнього середовища країни оголосило, що Англія офіційно переживає посуху через чергову хвилю спеки, яка чимдуж посилюється
Про це інформує Bloomberg.
Зазначається, що у регіонах західної, південної, центральної та східної Англії офіційно оголосили статус "посухи".
За даними британської Метеослужби, країна, яка зазвичай асоціюється з дощовою погодою, зафіксувала найсухіший липень з 1935 року.
"Поточні високі температури, яких ми зазнаємо, посилили тиск на дику природу та наше водне середовище", — заявив Харві Бредшоу, голова Національної групи з питань посухи.
При цьому посуха торкається не лише Англії. Дані на кінець липня показують, що 47% країн Європейського Союзу знаходяться у межах ризику повної посухи, а 17% знаходяться на "тривожному рівні".
Хоча новий статус посухи в регіонах Англії не обов’язково спричинить введення нових законів та правил, він все ж свідчить про наслідки глобального потепління, причиною якому є масове спалення країнами викопного палива.
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