Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що у регіонах західної, південної, центральної та східної Англії офіційно оголосили статус "посухи".

За даними британської Метеослужби, країна, яка зазвичай асоціюється з дощовою погодою, зафіксувала найсухіший липень з 1935 року.

"Поточні високі температури, яких ми зазнаємо, посилили тиск на дику природу та наше водне середовище", — заявив Харві Бредшоу, голова Національної групи з питань посухи.

При цьому посуха торкається не лише Англії. Дані на кінець липня показують, що 47% країн Європейського Союзу знаходяться у межах ризику повної посухи, а 17% знаходяться на "тривожному рівні".

Хоча новий статус посухи в регіонах Англії не обов’язково спричинить введення нових законів та правил, він все ж свідчить про наслідки глобального потепління, причиною якому є масове спалення країнами викопного палива.

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А у Великій Британії 15 липня оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку

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Унаслідок аномально високої температури повітря, яка накрила Європу останніми днями, станом на 22 липня загинули понад 1700 людей в Іспанії та Португалії

У Франції та Іспанії вирують лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися

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