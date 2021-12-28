У Грузії громадяни старше 50 років отримуватимуть виплати за щеплення проти COVID-19

Про це повідомляє IPN.



Керівника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе сказав, що віковий поріг для отримання виплати за щеплення буде знижено.



Так, заохочення від держави у розмірі 200 ларі (65 доларів) тепер зможуть отримувати громадяни Грузії віком від 50 років. Раніше кошти виплачували громадянам старше 60 років.



"У січні продовжиться програма заохочення, що передбачає виплату 200 ларі для осіб старше 60 років. Вікове обмеження буде знижено до 50 років, з січня допомогу отримуватимуть і ті, кому понад 50 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня у Грузії виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".