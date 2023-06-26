У Грузії громадянин РФ намагався зірвати прапор України з вікна будинку
Громадянин Росії намагався зірвати прапор України з вікна будинку мешканки Тбілісі. При цьому чоловік нецензурно висловлювався на адресу грузинів
Про це пише Грузія Online.
Зазначається, що росіянин висловлював невдоволення через вивішений прапор України і ображав громадян Грузії.
Місцева мешканка заявила, що раніше почувалась у своїй країні в безпеці, але засилля росіян це змінило.
"Виходить, у країні, яка окупована Росією, у громадянина Грузії виникає проблема – причиною стає громадянин Росії, який ображає тільки тому, що на знак солідарності з Україною ми вивішуємо державний прапор – це дуже тривожний знак", – сказала вона.
За даними МВС Грузії, тільки в період із січня по вересень 2022 року до Грузії приїхали понад 112 тисяч росіян. Це, за інформацією відомства, приблизно в чотири рази більше, ніж українських біженців у цій країні.
- У березні в Болгарії кандидат у депутати викинув із балкона мерії Софії український прапор, назвавши його фашистським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе