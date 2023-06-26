Про це пише Грузія Online.

Зазначається, що росіянин висловлював невдоволення через вивішений прапор України і ображав громадян Грузії.

Місцева мешканка заявила, що раніше почувалась у своїй країні в безпеці, але засилля росіян це змінило.

"Виходить, у країні, яка окупована Росією, у громадянина Грузії виникає проблема – причиною стає громадянин Росії, який ображає тільки тому, що на знак солідарності з Україною ми вивішуємо державний прапор – це дуже тривожний знак", – сказала вона.

За даними МВС Грузії, тільки в період із січня по вересень 2022 року до Грузії приїхали понад 112 тисяч росіян. Це, за інформацією відомства, приблизно в чотири рази більше, ніж українських біженців у цій країні.