У ГУР повідомили про ураження двох радіолокаційних станцій у Курській області РФ
Представники Головного управління розвідки Міноборони України 18 листопада уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції у Курській області РФ
Про це повідомили у пресцентрі ГУР.
"18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".
У ГУР наголосили, що наразі загальні втрати росіян уточнюються.
- 23 жовтня спецпризначенці ГУР також виявили та знищили склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.
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