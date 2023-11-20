У ГУР повідомили про ураження двох радіолокаційних станцій у Курській області РФ

Про це повідомили у пресцентрі ГУР.



"18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".



У ГУР наголосили, що наразі загальні втрати росіян уточнюються.

23 жовтня спецпризначенці ГУР також виявили та знищили склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.