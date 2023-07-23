У ГУР пояснили, чому не озвучують статистику щодо військовополонених
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов пояснив, чому не озвучується статистика щодо українських військовополонених
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Ми не коментуємо цифри ані українських військовополонених, ані тих, які знаходяться в руках окупантів, ані рашистів, які знаходяться в українському полоні. Тому, що триває підготовка до наступних обмінів, триває переговорний процес і це чутлива інформація, яка може вплинути на цей процес. А також тому, що держава-агресор часто нехтує та не виконує норми міжнародного права", - зазначив він.
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Юсов додав, що РФ навіть не інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста про факт перебування людини в полоні.
"Про когось дають відомості, про когось не дають, про когось дають із великим запізненням. Українські військовополонені знаходяться у різних місцях, у тому числі й у тимчасово окупованих територіях і на території РФ також", - сказав представник ГУР МО України.
Окрім цього, Юсов зазначив, що умови різні й інформація про порушення прав військовополонених, про недостатню медичне обслуговування, про проблеми з харчуванням, про інші засоби впливу, які застосовуються проти українських військових є та збирається для відповідного реагування.
- 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
- У середу, 12 липня, Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
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