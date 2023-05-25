У ГУР закликали українців не питати щодня, що нового з контрнаступом

Про це в ефірі телемарафону 25 травня заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він також порівняв контрнаступ із піснею про Великдень, що завірусилася у TikTok напередодні свята.

"До недавнього часу у нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Великдень". Ну, зараз актуально, що "скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", – сказав Юсов.