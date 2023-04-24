У ГУР заявили, що Китай не передавав Росії зброю, але  сказали, чи планує

Про це завив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю РБК-Україна.

“Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації”, - сказав він.

Буданов зазначив, що Китай до цього і не готується.

Також на питання, чи Китай все-таки може піти на цей крок у близькому майбутньому, Буданов відповів, що ні.