У ГУР заявили, що Китай не передавав Росії зброю, але сказали, чи планує
У ГУР заявили, що Китай наразі не передав жодного набою Росії та не готується цього зробити
Про це завив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю РБК-Україна.
“Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації”, - сказав він.
Буданов зазначив, що Китай до цього і не готується.
Також на питання, чи Китай все-таки може піти на цей крок у близькому майбутньому, Буданов відповів, що ні.
- Перехоплені США дані російської розвідки, виявлені в секретних документах, які були злиті нещодавно, свідчать, що Китай схвалив надання летальної допомоги Росії у її війні в Україні на початку цього року та планував замаскувати військову техніку під цивільні речі.
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