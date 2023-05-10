У ГУР заявили, що якби Україна хотіла атакувати Москву на 9 травня, то "це б точно побачили"

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Інтерфакс.

"Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета - військові об'єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, - малоцікаво", - сказав Юсов.

Він наголосив, що головна загроза для жителів РФ 9 травня "виходила від їхнього режиму та їхнього силового блоку".