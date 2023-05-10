У ГУР заявили, що якби Україна хотіла атакувати Москву на 9 травня, то "це б точно побачили"
Якби Україна справді хотіла атакувати Москву до 9 травня, то цей ефект би побачили
Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Інтерфакс.
"Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета - військові об'єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, - малоцікаво", - сказав Юсов.
Він наголосив, що головна загроза для жителів РФ 9 травня "виходила від їхнього режиму та їхнього силового блоку".
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
- Пізніше заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав убити Зеленського.
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