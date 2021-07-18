У Ізраїлі за порушення самоізоляції притягуватимуть до кримінальної відповідальності

Про це повідомляє The Times of Israel.

Притягати порушників за свідоме самоізоляції до кримінальної відповідальності доручив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"Наша мета полягає в тому, щоб встановити розумні принципи контролю, поряд з рішучим і дієвим припиненням порушень. Той, хто порушує обмеження, наражає на небезпеку своє здоров'я і здоров'я громадян Ізраїлю. Виконання правил на місцях - це найважливіший компонент в справі боротьби з пандемією і перемоги над мутацією" - сказав Беннет.

За його словами, для перевірки місця перебування осіб, які перебувають на самоізоляції, будуть використовуватись технологічні засоби. Нова система контролю дозволить поліції відстежувати місцезнаходження осіб, які перебувають у місцях самоізоляції, шляхом відправлення текстового повідомлення з гіперпосиланням на їхні мобільні телефони. Коли особа натискає на посилання, її фізичне місцезнаходження негайно повідомляється правоохоронним органам.