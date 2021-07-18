Четверта хвиля: в Ізраїлі впроваджують домашні тести на коронавірус
Песимістичні прогнози Мінохорониздоров'я Ізраїлю почали збуватися. Чим ширшою є четверта хвиля COVID-19 в країні, тим швидше зростає добова кількість інфікованих, яке ввечері 17 липня вперше з березня 2021 року перевалило за 1000 осіб
А кількість тяжкохворих зросла до 58 осіб, передає Еспресо.TV.
"У такій ситуації мінохоронздоров'я рекомендує повністю повернутися до "зеленого стандарту" з усіма його обмеженнями. Найближчими днями до ізраїльських аптек надійдуть домашні набори для самостійного і швидкісного проведення тестів на коронавірус", - пояснюють Detaly.co.il.
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Що стосується тестів при вході в різні місця (кінотеатри, спортзали, готелі, ресторани) і на різні заходи (наприклад, весільні церемонії), то виявилося, що вони не будуть повністю оплачуватися державою, як робиться в деяких інших країнах, тому в окремих випадках громадянам доведеться робити тести за свій рахунок.
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Одночасно ізраїльське Мінохорониздоров'я уточнило перелік країн, повернення з яких зобов'язує пройти 7-денний карантин: ОАЕ, Сейшельські острови, Еквадор, Гватемала, Ефіопія, Болівія, Колумбія, Замбія, Гондурас, Зімбабве, Туніс, Чилі, Намібія, Парагвай, Коста Ріка.
22 липня до цього списку приєднаються: Велика Британія, Кіпр, Туреччина, Грузія, Уганда, М'янма, Фіджі, Панама, Камбоджа, Кенія, Ліберія.
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