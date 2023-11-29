У Кабміні обговорюється підвищення цін для населення після опалювального сезону, - нардеп Кучеренко
Зазвичай після опалювального сезону обговорюються варіанти підвищення цін для населення
Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу Еспресо.
"Це обговорюється у владі та Кабміні. Це буде окрема розмова після кінця опалювального сезону. Але протягом осінньо-зимового періоду підвищення цін для населення не буде, це однозначно", - повідомив він.
Сьогодні державна енергетична компанія "Укренерго" оголосила, що у нас дефіцит генерації і закликає людей зменшувати споживання, нагадав нардеп.
"Тобто ще зима не почалася, а вже не вистачає генерації. В Україні зросло споживання, бізнес споживає, але генерації не вистачає. Це дуже тривожно, оскільки ми змушені звертатися за аварійною підтримкою енергосистем до сусідніх європейських країн через Угорщину, Словаччину Польшу, з якими в нас непрості відносини", - зазначив Кучеренко.
Також він розповів про ситуація в державній компанії "Центренерго".
"Турбує негативна ситуація в державній компанії "Центренерго". Сьогодні вийшли результати аудиту, як виявилось - одні борги, вугілля немає, роботи не були своєчасно проведені. Це так само зона ризику. Добре, що у нас дуже потужний приватний сектор. Хоча з іншого боку, я не думаю, що будуть катастрофічні варіанти взимку. Будуть обмеження та відключення за графіками або аварійні, але не буде гірше ніж минулої зими", - додав він.
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В Україні постановою №544 Кабмін офіційно затвердив фіксований тариф на електроенергію для населення у розмірі 2,64 грн/кВт∙год, що діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року, - за повідомленням від НКРЕКП.
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