У Кабміні обговорюється підвищення цін для населення після опалювального сезону, - нардеп Кучеренко

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу Еспресо.

"Це обговорюється у владі та Кабміні. Це буде окрема розмова після кінця опалювального сезону. Але протягом осінньо-зимового періоду підвищення цін для населення не буде, це однозначно", - повідомив він.

Сьогодні державна енергетична компанія "Укренерго" оголосила, що у нас дефіцит генерації і закликає людей зменшувати споживання, нагадав нардеп.

"Тобто ще зима не почалася, а вже не вистачає генерації. В Україні зросло споживання, бізнес споживає, але генерації не вистачає. Це дуже тривожно, оскільки ми змушені звертатися за аварійною підтримкою енергосистем до сусідніх європейських країн через Угорщину, Словаччину Польшу, з якими в нас непрості відносини", - зазначив Кучеренко.

Також він розповів про ситуація в державній компанії "Центренерго".

"Турбує негативна ситуація в державній компанії "Центренерго". Сьогодні вийшли результати аудиту, як виявилось - одні борги, вугілля немає, роботи не були своєчасно проведені. Це так само зона ризику. Добре, що у нас дуже потужний приватний сектор. Хоча з іншого боку, я не думаю, що будуть катастрофічні варіанти взимку. Будуть обмеження та відключення за графіками або аварійні, але не буде гірше ніж минулої зими", - додав він.