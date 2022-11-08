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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Каховці та Новій Каховці окупанти хочуть ввести перепустки для місцевих, міста закриті на в'їзд, - депутат облради

У Каховці та Новій Каховці окупанти хочуть ввести перепустки для місцевих, міста закриті на в'їзд, - депутат облради

8 листопада, 2022 вiвторок
20:43
війна з Росією Окупанти, заручники, окупація

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що для тих жителів, які не хочуть виїжджати, робитимуть пропуски, але вони мають пояснити, чому саме залишаються у містах

Про це він пише у своєму facebook.

Він також розповів, що з домівок, які знаходяться впритул до берега Дніпра, росіяни виселяють примусово.

"Окупанти хочуть, щоб ті, хто залишився у Новій Каховці та Каховці отримували перепустки. Відповідно, зазначивши свої персональні дані, місце проживання і причину чому не "евакуювались".
Зв’язку з містами немає, тому дізнатись детальніше про таке нововведення поки проблематично", - пише він.

Хлань також зазначив, що окупанти розповсюджують листівки, що всі жителі мають прибути до так званих "військових адміністрацій", звідки вивозитимуть людей. За його словами, місцеві відмовляються.

  • На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.

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