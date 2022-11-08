Про це він пише у своєму facebook.

Він також розповів, що з домівок, які знаходяться впритул до берега Дніпра, росіяни виселяють примусово.

"Окупанти хочуть, щоб ті, хто залишився у Новій Каховці та Каховці отримували перепустки. Відповідно, зазначивши свої персональні дані, місце проживання і причину чому не "евакуювались".

Зв’язку з містами немає, тому дізнатись детальніше про таке нововведення поки проблематично", - пише він.

Хлань також зазначив, що окупанти розповсюджують листівки, що всі жителі мають прибути до так званих "військових адміністрацій", звідки вивозитимуть людей. За його словами, місцеві відмовляються.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники примусово депортували дітей з інвалідністю та виселили літніх людей з пансіонату в Каховці.

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