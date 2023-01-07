У Кам'янському пролунали вибухи: збили ворожий безпілотник

Про це повідомляє мер Кам'янського Андрій Білоусов.

Він зазначив, що в місті було чути чотири вибухи. Це спрацювала ППО, яка збила російський безпілотник. Постраждалих немає. Є незначні пошкодження. На місці працюють відповідні служби.

"Зберігайте спокій. Бережіть себе!" - закликав Білоусов.

У ніч на 6 січня росіяни ударили по двох громадах Дніпропетровської області, побито будинки, газопровід та лінії електропередачі.