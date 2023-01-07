У Кам'янському пролунали вибухи: збили ворожий безпілотник
У суботу, 7 січня, у Кам'янському на Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони знищили безпілотник
Про це повідомляє мер Кам'янського Андрій Білоусов.
Він зазначив, що в місті було чути чотири вибухи. Це спрацювала ППО, яка збила російський безпілотник. Постраждалих немає. Є незначні пошкодження. На місці працюють відповідні служби.
"Зберігайте спокій. Бережіть себе!" - закликав Білоусов.
- У ніч на 6 січня росіяни ударили по двох громадах Дніпропетровської області, побито будинки, газопровід та лінії електропередачі.
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