Про це повідомляють на платформі Uhelpukraine.org, де триває збір коштів.

"Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити та провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Настав час для канадців активізуватися і зробити те саме", – зазначають ініціатори збору, некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine.

Волонтери мають на меті зібрати на придбання дрона 7 мільйонів канадських доларів (5,4 млн доларів США). Безпілотник планують передати українським військовим до Дня Незалежності, 24 серпня.

"За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому. Кожен долар має значення для визволення України", – пишуть волонтери.

Наразі загальна сума пожертв становить 12 450 канадських доларів (близько 9 600 доларів США).

Некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine збирає пожертвування у Канаді й організовує транспортування через Польщу товарів першої необхідності в Україну.

На початку липня в Україну прибув "байрактар", кошти на який збирали литовці. У Польщі також триває збір на безпілотник для українського війська, на 19 липня зібрали вже понад 17,5 млн злотих із запланованих 22, 5 млн.

18 липня запустили збір коштів на "байрактар" для ЗСУ норвежці.

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії

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