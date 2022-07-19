У Канаді почали збір на "байрактар" для ЗСУ: подарувати безпілотник планують до Дня Незалежності України
У Канаді почали збирати пожертви для придбання турецького ударного безпілотника Bayraktar для Збройних Сил України
Про це повідомляють на платформі Uhelpukraine.org, де триває збір коштів.
"Наші союзники з усього світу в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів, щоб забезпечити та провести закупівлю відомого дрона Bayraktar. Настав час для канадців активізуватися і зробити те саме", – зазначають ініціатори збору, некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine.
Волонтери мають на меті зібрати на придбання дрона 7 мільйонів канадських доларів (5,4 млн доларів США). Безпілотник планують передати українським військовим до Дня Незалежності, 24 серпня.
"За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому. Кожен долар має значення для визволення України", – пишуть волонтери.
Наразі загальна сума пожертв становить 12 450 канадських доларів (близько 9 600 доларів США).
Некомерційна організація українсько-канадських добровольців UhelpUkraine збирає пожертвування у Канаді й організовує транспортування через Польщу товарів першої необхідності в Україну.
- На початку липня в Україну прибув "байрактар", кошти на який збирали литовці. У Польщі також триває збір на безпілотник для українського війська, на 19 липня зібрали вже понад 17,5 млн злотих із запланованих 22, 5 млн.
- 18 липня запустили збір коштів на "байрактар" для ЗСУ норвежці.
- Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії
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