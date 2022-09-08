У Канаді затримали другого підозрюваного у кривавому вбивстві десятьох людей
Другого підозрюваного у вбивстві десятьох осіб у канадській провінції Саскачеван заарештували неподалік місця трагедії
Про це з посиланням на поліцію Канади повідомляє CBC News.
Там зазначили, що масштабні пошуки головного підозрюваного в нападі з ножем у Саскачевані завершилися.
Майлза Сандерсона заарештували біля Ростерна, штат Саска, близько 15:30 у середу. Поліція каже, що загрози громадській безпеці більше немає.
У CBC News пишуть, що місцеві відчувають величезне полегшення після того, як Сандерсона спіймали.
Поліція розшукувала Майлза та його брата Демієна з неділі, коли вони вчинили у віддаленому селищі, де мешкають представники корінних народів, масову різанину. Загинули десятеро осіб і ще 18 отримали поранення.
- Нагадаємо, наймасштабніший розшук в історії країни: у Канаді сотні поліцейських шукали вбивцю 10 людей
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