У Каннах кіт Степан із Харкова здобув нагороду для блогерів
Кіт Степан із Харкова 18 травня отримав Influencers and Bloggers Awards у Каннах
Про це свідчить публікація в його інстаграмі.
На церемонії нагородження 18 травня Степан був у синьо-жовтому метелику. Світлини з події опубліковані в інстаграмі кота.
На нагороду його номінували 30 березня, адже кіт зібрав понад $10 тис. для допомоги тваринам, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
- 28 березня кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність.
- 9 квітня повідомляли, що кота Степана номіновано на "Оскар" серед блогерів, а кошти з продажу квитків підуть на допомогу українцям.
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