Про це свідчить публікація в його інстаграмі.

На церемонії нагородження 18 травня Степан був у синьо-жовтому метелику. Світлини з події опубліковані в інстаграмі кота.

На нагороду його номінували 30 березня, адже кіт зібрав понад $10 тис. для допомоги тваринам, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Довідка: World Influencers and Bloggers Awards - церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. У 2022 році захід був присвячений збору допомоги для України. Кіт Степан – кіт з України, що отримав світову популярність у соцмережах через свій незворушний характер. Має більш ніж півтора мільйони підписників у тік-ток та інстаграмі. Народився у 2008. Корінний харків'янин. Власниця Степана Ганна знайшла його маленьким кошеням.

28 березня кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність.

9 квітня повідомляли, що кота Степана номіновано на "Оскар" серед блогерів, а кошти з продажу квитків підуть на допомогу українцям.

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