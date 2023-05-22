Режисером стрічки "На задньому плані" став поляк Мацієк Хамела, передає AP.

"Коли польський режисер Мацієк Хамела вперше почав евакуювати українців, які тікали від війни Росії проти їхньої країни, він не мав наміру знімати фільм. Він був одним із багатьох поляків, які надавали гуманітарну допомогу сусідам, які зазнали нападу. Але образи людей, яких він перевозив у безпечне місце у своєму фургоні, були настільки зворушливими, що незабаром він почав знімати їх на відео", - йдеться у публікації.

Дія фільму майже повністю розгортається у фургоні Хамели, а на камеру зафіксовано змучених пасажирів, одну групу за одною в незліченних подорожах, здійснених між березнем і листопадом 2022 року. Режисер хотів показати чоловіків, жінок і дітей, які долають зруйнований ландшафт із розбомбленими будівлями, минаючи міни та зруйновані мости.

Серед інших персонажів 84-хвилинного фільму особливу увагу привертає маленька дівчинка, настільки травмована, що вона перестала говорити.

"Спосіб, яким ми створили фільм, полягав у тому, щоби побачити відображення війни в цих дуже дрібних деталях звичайного життя", — сказав Хамела Associated Press у Варшаві перед тим, як полетіти до Канн.