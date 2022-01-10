У Казахстані знову відключили інтернет

Про це передає кореспондент "Інтерфакс-Казахстан".



У понеділок уранці в Алмати вперше за п'ять днів було відновлено роботу інтернету, у столиці Казахстану інтернет останніми днями також доступний лише у першій половині дня.



Наразі інтернет у столиці республіки та Алмати знову недоступний. Казахстанські сайти також не доступні за кордоном.

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