У Казахстані знову відключили інтернет
Наразі інтернет у столиці республіки та Алмати знову недоступний
Про це передає кореспондент "Інтерфакс-Казахстан".
У понеділок уранці в Алмати вперше за п'ять днів було відновлено роботу інтернету, у столиці Казахстану інтернет останніми днями також доступний лише у першій половині дня.
Наразі інтернет у столиці республіки та Алмати знову недоступний. Казахстанські сайти також не доступні за кордоном.
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