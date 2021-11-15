У Харківській області понад 1200 невакцинованих працівників освіти відсторонили від роботи
Понад 1200 працівників освіти Харківської області відсторонили від роботи, бо вони не отримали щеплення від COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.
"За даними департаменту науки та освіти ХОДА, станом на сьогодні відсторонені від роботи 1229 осіб. Заклади загальної середньої освіти - 103, дошкільної освіти - 37, заклади професійно-технічної освіти - 33 особи, працівники фахової передвищої освіти - 64, заклади вищої освіти - 992", - сказав під час брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов.
Зазначається, що у регіоні рівень вакцинації зростає. Станом на 15 листопада 38% населення регіону (842 394 осіб) зробили щеплення від COVID-19. Із них 606 100 осіб отримали дві дози.
Хаустов зазначив, що у Харківські області з початку вакцинальної кампанії 2598 щеплень зробили дітям від 12 до 18 років, та 354 837 щеплень особам старше 60 років.
Він наголосив, що статистика щодо госпіталізації незмінна: у стаціонарах регіону опиняються переважно ті, хто щеплень не мають. А от відсоток щеплених осіб, яких госпіталізували, невеликий - лише 4%.
- Нагадаємо, у Вінниці серед вакцинованих розігрують телевізори й велосипеди.
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