У Харківській області понад 1200 невакцинованих працівників освіти відсторонили від роботи

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

"За даними департаменту науки та освіти ХОДА, станом на сьогодні відсторонені від роботи 1229 осіб. Заклади загальної середньої освіти - 103, дошкільної освіти - 37, заклади професійно-технічної освіти - 33 особи, працівники фахової передвищої освіти - 64, заклади вищої освіти - 992", - сказав під час брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов.

Зазначається, що у регіоні рівень вакцинації зростає. Станом на 15 листопада 38% населення регіону (842 394 осіб) зробили щеплення від COVID-19. Із них 606 100 осіб отримали дві дози.

Хаустов зазначив, що у Харківські області з початку вакцинальної кампанії 2598 щеплень зробили дітям від 12 до 18 років, та 354 837 щеплень особам старше 60 років.

Він наголосив, що статистика щодо госпіталізації незмінна: у стаціонарах регіону опиняються переважно ті, хто щеплень не мають. А от відсоток щеплених осіб, яких госпіталізували, невеликий - лише 4%.



Нагадаємо, у Вінниці серед вакцинованих розігрують телевізори й велосипеди.



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