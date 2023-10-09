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У харківському екопарку близько 20 тварин отруїли миш'яком: прокуратура розпочала розслідування

9 жовтня, 2023 понедiлок
09:08
Кримінал кролик

У неділю, 8 жовтня, в екопарку "Фельдман" у Харкові невідомі отруїли тварин з контактної зони для дітей, унаслідок чого загинули 18 мешканців парку. Попередній розтин показав, що їх отруїли миш'яком

Про це повідомили на сторінці екопарку у Facebook.

"У нас сталося вбивство. Так, справжнє вбивство, причому масове. Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи. До відкриття Балу хризантем ми зробили цю зону, й це справді було найдобріше місце, яке дуже любили діти", - йдеться у повідомленні.

В екопарку повідомили, що вже отримали результати розтину. За результатами експертизи, тварин отруїли миш'яком.

"Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, розпочатий ними екоцид триває, і це чергова ланка", - заявили в екопарку.

Керівництво "Фельдман Екопарк" подало заяву в поліцію. 

Згодом у поліції підтвердили загибель тварин в екопарку. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин.

За даними прокуратури, від отруєння у "Фельдмані" загинули 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

Слідство припускає, що злочин міг скоїти хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем". Наразі тривають першочергові слідчі дії та встановлюються причетні до злочину особи. 

Фото: Харківська обласна прокуратура / телеграм

Довідково: Фельдман Екопарк - це ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, в якому до початку повномасштабного вторгнення Росії мешкали приблизно 2000 тварин. Парк входить до числа об'єктів природно-заповідного фонду України.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну харківський "Фельдман Екопарк" опинився під постійними обстрілами. 4 квітня 2022 року окупанти зруйнували його. Зокрема, були пошкоджені вольєри та інфраструктура, частина тварин загинула.
  • Уже 13 квітня з екопарку вдалося успішно евакуювати всіх тварин.
Суспільство
Харків
екологія
Харківщина
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