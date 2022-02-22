У Харкові генконсульство РФ припинило приймати громадян

Про це повідомляє пресслужба установи.



"Повідомляємо, що запис на приймання з консульських питань до генерального консульства за електронною системою тимчасово припинено у зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою та оптимізацією штату генерального консульства, обумовленої аналогічними діями низки західних країн", - йдеться у повідомленні.



Громадяни, які вже записані, будуть прийняті у звичайному порядку, згідно з наявним у них записом та чинним розкладом.



Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.

Нагадаємо, що 21 лютого Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі призупинило запис на прийом у зв'язку з оптимізацією штату, яка зумовлена діями Заходу.