У Харкові посилили карантин, - заступниця мера

Про це повідомила заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я Світлана Горбунова-Рубан у ефірі Радіо НВ.

"(Обмеження стосуються) закладів у яких бувають харків'яни — театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками закладів, що вони всі мають бути вакциновані. Крім того, надаємо їм право перевіряти документи людей - довідки про проведену повну вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися кіно чи спектакль", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, що щодня у місті вакцинують понад п’ять тисяч людей.



У Харкові зроблено 357 тис. щеплень, а понад 146 тис. харків'ян отримали дві дози вакцини.

Станом на ранок 7 жовтня МОЗ повідомило, що 12 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.