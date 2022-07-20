Росіяни завдали ударів по Харкову, є постраждалі
Вранці 20 липня у Харкові було чути вибухи. Російські війська завдали ударів по одному з районів
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграм.
"В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів. Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом", - написав він.
Жителів міста закликають без потреби не виходити на вулиці, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.
Вранці 20 липня у Харкові пролунали вибухи. Місцеві повідомляли про стовпи диму.
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