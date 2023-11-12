У Харкові пролунав вибух на АЗК: є постраджалий

Про це повідомляє Нацполіція.

На місці вибуху вже працюють усі необхідні служби, повідомила поліція.

Також зазначено, що патрульні тимчасово обмежили рух транспорту. Такі обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Вибух стався близько 09:00 на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто, зазначив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі "Суспільному".

За його словами, вогонь не перекинувся на обладнання заправки, бо пожежу загасили протягом десяти хвилин. Причини займання встановлюються.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, якого відвезли до лікарні, розповів "Суспільному" директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Фото: https://t.me/UA_National_Police