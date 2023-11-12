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У Харкові пролунав вибух на АЗК: є постраджалий

12 листопада, 2023 неділя
11:06
Суспільство

Уранці 12 листопада в Харкові пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що інцидент стався на автозаправці неподалік Південного вокзалу, внаслідок чого травмувався чоловік

Про це повідомляє Нацполіція.

На місці вибуху вже працюють усі необхідні служби, повідомила поліція.

Також зазначено, що патрульні тимчасово обмежили рух транспорту. Такі обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Вибух стався близько 09:00 на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто, зазначив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі "Суспільному".

За його словами, вогонь не перекинувся на обладнання заправки, бо пожежу загасили протягом десяти хвилин. Причини займання встановлюються.

Внаслідок вибуху травмувався чоловік, якого відвезли до лікарні, розповів "Суспільному" директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Фото: https://t.me/UA_National_Police


Фото: https://t.me/UA_National_Police

  • Станом на 12 листопада слідчі Національної поліції України розслідують 99 799 кримінальних справ за злочини російських окупантів в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Україна
Харків
поліція
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