У Харкові протягом 11-12 лютого діятиме спеціальний графік відключень електроенергії
У Харкові та двох районах області 11-12 лютого діятиме спеціальний графік відключень електроенергії
Про це попередила пресслужба АТ "Харківобленерго" у facebook.
"У зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги", - йдеться у дописі.
Окрім цього, також зазначається, що черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків, зазначили в обленерго. Дізнатися, до якої черги належить конкретний будинок, можна на сайті АТ "Харківобленерго", заповнивши відповідну форму у розділі "Графік погодинних відключень".
- Ранком 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення.
- Унаслідок атаки зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.
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