У Харкові протягом 11-12 лютого діятиме спеціальний графік відключень електроенергії

Про це попередила пресслужба АТ "Харківобленерго" у facebook.

"У зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону в Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги", - йдеться у дописі.

Окрім цього, також зазначається, що черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків, зазначили в обленерго. Дізнатися, до якої черги належить конкретний будинок, можна на сайті АТ "Харківобленерго", заповнивши відповідну форму у розділі "Графік погодинних відключень".