У Харкові російська ракета влучила в музичний ліцей

Про це в телеграмі повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

"Вчора в одному з фортепіанних класів Харківського державного музичного ліцею внаслідок ракетних ударів росіян по історичному центру міста від детонації було зруйновано стелю", - наголосив він.

Навчальний заклад існує 80 років. Його випускниками є Левко Колодуб, Аллін Власенко, Марія Єщенко, Володимир Лукашев, Валерій Соколов. У пошкодженому класі працюаала піаністка та педагог Регіна Горовиць.

У 2021 році меценати подарували ліцею дев'ять роялів найкращої фірми Steinway & Sons, завдяки чому він першим в України отримав статус All-Steinway School.

Станом на 13 травня окупанти пошкодили в Україні 1721 заклад освіти, 139 із них знищили повністю.

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