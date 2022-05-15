У Харкові російська ракета влучила в музичний ліцей
У Харкові 14 травня російська ракета зруйнувала стелю державного музичного ліцею
Про це в телеграмі повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
"Вчора в одному з фортепіанних класів Харківського державного музичного ліцею внаслідок ракетних ударів росіян по історичному центру міста від детонації було зруйновано стелю", - наголосив він.
Навчальний заклад існує 80 років. Його випускниками є Левко Колодуб, Аллін Власенко, Марія Єщенко, Володимир Лукашев, Валерій Соколов. У пошкодженому класі працюаала піаністка та педагог Регіна Горовиць.
У 2021 році меценати подарували ліцею дев'ять роялів найкращої фірми Steinway & Sons, завдяки чому він першим в України отримав статус All-Steinway School.
- Станом на 13 травня окупанти пошкодили в Україні 1721 заклад освіти, 139 із них знищили повністю.
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