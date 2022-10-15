У Харкові російського майна найбільше в Україні, - депутат райради
Через зв'язки колишнього мера Геннадія Кернеса у Харкові є багато російського майна та бізнесу, ці діячі ставили російськоімперські пам'ятники
Про це у ефірі Еспресо заявив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.
"У Харкові російського майна, мабуть, найбільше, якщо порівняти з іншими регіонами. Це насаджувалося при колишньому мері Кернесі, його друзі-олігархи, які сюди заходили вкладали гроші - будували ТЦ та інші об'єкти. Кернес вважав, що це інвестиції і це перспективно. Як на мене, це було неправильно. Є олігарх Фукс, друг Кернеса - він багато вкладав. Навіть ставили російськоімперські пам'ятники", - вважає він.
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