У Харкові російського майна найбільше в Україні, - депутат райради

Про це у ефірі Еспресо заявив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.

"У Харкові російського майна, мабуть, найбільше, якщо порівняти з іншими регіонами. Це насаджувалося при колишньому мері Кернесі, його друзі-олігархи, які сюди заходили вкладали гроші - будували ТЦ та інші об'єкти. Кернес вважав, що це інвестиції і це перспективно. Як на мене, це було неправильно. Є олігарх Фукс, друг Кернеса - він багато вкладав. Навіть ставили російськоімперські пам'ятники", - вважає він.