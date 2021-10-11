У Харкові розгорнули майже 500 COVID-ліжок
У Харкові розгорнули ще майже 500 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19 через погіршення ситуації з захворюваністю
Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, передає сайт міськради.
На вихідних розгорнули відкрили 300 ліжок в лікарні №8 і 190 додаткових місць в лікарні №18.
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Вона додала, що в місті необхідно сформувати додаткові бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.
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