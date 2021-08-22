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У Харкові розводитимуть орангутангів

22 серпня, 2021 неділя
13:30
Наука

У Харківському зоопарку розводитимуть орангутанів і передаватимуть їх до інших зоосадів задля збереження цього зникаючого виду мавп

Про це сьогодні, 22 серпня 2021 року, повідомила заступниця директора Харківського зоопарку Карина Детюк на конференції "Досвід реалізації масштабних інфраструктурних проектів у містах-партнерах", що проходила в Харківському дипломатичному клубі, передає Еспресо.TV із посиланням на місцевий інформаційний портал Glavnoe.ua.

За її словами, Харківський зоопарк вестиме власні племінні книги тварин і отримає ще дві особини орангутанів.

"В природі популяція орангутангів скорочується. Цей вид зникає через вирубку пальм і видобуток пальмового масла. Тому дуже важливо, що Харківський зоопарк допоможе їх збереженню", - зазначила Карина Детюк.

Також вона повідомила, що Харківський зоопарк планує отримати 13 пінгвінів, які прибудуть з Швеції та зоопарків Німеччини.

"Реконструкція Харківського зоопарку здійснювалася під кураторством Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Абсолютно всі вольєри з ЄАЗА узгоджені. Важливо, щоб після реконструкції ми отримували тварин, які не були виловлені в браконьєрської середовищі, а тих, які поколіннями вирощувалися в зоопарках, яким комфортно в таких умовах. І наше основне завдання - збереження видів", - підкреслила Карина Детюк.

Вона також зазначила, що тепер на першому місці зоологів - добробут тварин, які в Харківському зоопарку почуватимуться гарно і не вимушено, й, отже, зможуть проявляти природні інстинкти і, коли втомлюватимуться від спілкування з людьми, зможуть усамітнитися в затишному місці.

  • Нагадаємо, що 2019 року Харківському зоопарку передали пару суматранських орангутанів з Франції - Жору та Флору, які тепер живуть в новому приміщенні під назвою "Планета мавп".


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Харків
зоопарк
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новини Харкова
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