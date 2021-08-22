У Харкові розводитимуть орангутангів

Про це сьогодні, 22 серпня 2021 року, повідомила заступниця директора Харківського зоопарку Карина Детюк на конференції "Досвід реалізації масштабних інфраструктурних проектів у містах-партнерах", що проходила в Харківському дипломатичному клубі, передає Еспресо.TV із посиланням на місцевий інформаційний портал Glavnoe.ua.



За її словами, Харківський зоопарк вестиме власні племінні книги тварин і отримає ще дві особини орангутанів.



"В природі популяція орангутангів скорочується. Цей вид зникає через вирубку пальм і видобуток пальмового масла. Тому дуже важливо, що Харківський зоопарк допоможе їх збереженню", - зазначила Карина Детюк.



Також вона повідомила, що Харківський зоопарк планує отримати 13 пінгвінів, які прибудуть з Швеції та зоопарків Німеччини.



"Реконструкція Харківського зоопарку здійснювалася під кураторством Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Абсолютно всі вольєри з ЄАЗА узгоджені. Важливо, щоб після реконструкції ми отримували тварин, які не були виловлені в браконьєрської середовищі, а тих, які поколіннями вирощувалися в зоопарках, яким комфортно в таких умовах. І наше основне завдання - збереження видів", - підкреслила Карина Детюк.



Вона також зазначила, що тепер на першому місці зоологів - добробут тварин, які в Харківському зоопарку почуватимуться гарно і не вимушено, й, отже, зможуть проявляти природні інстинкти і, коли втомлюватимуться від спілкування з людьми, зможуть усамітнитися в затишному місці.

Нагадаємо, що 2019 року Харківському зоопарку передали пару суматранських орангутанів з Франції - Жору та Флору, які тепер живуть в новому приміщенні під назвою "Планета мавп".