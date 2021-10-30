У Харкові сьогодні - день тиші

Це означає, що будь-яка агітація опинилась під забороною. Також за день до виборів під заборону потрапляє політична реклама, передає Еспресо.TV.



Згідно із законом, цього дня можна лише поширювати інформацію, яка стосується процесу виборів, порядка голосування, особливостей чинного виборчого зааконодавства тощо.



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Як наголошує харківський портал Glavnoe.ua, під заборону потрапляє:

поширення агітаційних та рекламних матеріалів;

зустрічі з виборцями, мітинги та концерти на підтримку кандидатів.

поширення будь-яких листівок, газет та плакатів, що мають ознаки агітації;

публічні заклики голосування за будь-кого;

оприлюднення соціологічних досліджень, пов'язаних із виборами;

публічна оцінка діяльності кандидатів;

встановлення агітаційних наметів.

Проведення агітації у день тиші, згідно із законодавством, є адміністративним порушенням. Для громадян покарання становить від 510 до 850 гривень, а для посадових осіб - від 850 до 1360 гривень штрафу.