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У Харкові суд відмовився перейменувати проспект Григоренка на честь маршала Жукова, міськрада планує оскаржити рішення

2 грудня, 2021 четвер
20:49
Суспільство

У Харкові Другий апеляційний адміністративний суд відмовив міськраді у перейменуванні проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова

Про це повідомив адвокат Андрій Коломійцев, передає Укрінформ.

"Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської ОДА та скасував рішення Харківського окружного адміністративного суду як першої інстанції у справі про проспект Жукова", - повідомив він.

Як зазначив адвокат, на суді представники Харківської міськради звинуватили ХОДА у тому, що проспект Жукова перейменували без громадських слухань. Це, на їх думку, порушило права громадян. Крім того, міськрада наполягала, що список Українського інституту національної пам'яті для проведення декомунізації мав лише рекомендаційний характер, отже перейменовувати проспект Жукова було не варто.

Однак суд визнав аргументи міськради необґрунтованими.

Як повідомив адвокат, рішення апеляційного суду набуло чинності з моменту прийняття. Проспект Жукова остаточно перейменували на проспект Петра Григоренка. 

“Віднині проспект остаточно має ім'я генерала-правозахисника Петра Григоренка, яке він отримав у 2016 році у рамках розпорядження тоді голови Харківської ОДА Ігоря Райніна щодо проведення декомунізації у регіоні, яким було перейменовано понад 60 об'єктів, в тому числі проспект Маршала Жукова", - наголосив Коломійцев.

Водночас пресслужба Харківської міськради повідомила про намір подавати касаційне оскарження цього судового рішення.

Підставою оскарження назвали порушення головою Харківської облдержадміністрації процедури видання розпорядження від 17.05.2016 "Про перейменування об’єктів топоніміки м. Харкова".

"Харківська міська рада та Харківський міський голова не погоджуються з рішенням Другого апеляційного адміністративного суду та вважають його необґрунтованим. Харківська міська рада як представник інтересів Харківської міської територіальної громади у подальшому буде відстоювати позицію мешканців міста Харкова щодо питання назви вказаного проспекту, й вказане судове рішення буде оскаржене у касаційному порядку", - повідомили у пресслужбі.
 

  • Як відомо, справа триває із 2016 року, коли проспект перейменували на честь Григоренка у межах декомунізації рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації.
  • Згодом це рішення оскаржували, а 22 січня 2020 року тогочасний мер Харкова Кернес розпорядився остаточно повернути ім'я радянського маршала Георгія Жукова проспекту, перейменованому на честь генерала Петра Григоренка, тоді проспект знову перейменували.
  • 18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення міської ради.
  • 15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд відмовив Харківській міській раді у задоволенні апеляції у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова. 24 лютого міськрада втретє перейменувала проспект на честь Жукова.
  • 10 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 
  • 28 вересеня апеляційний адмінсуд підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка в Харкові на проспект Жукова. Це було третє скасування рішення міськради про перейменування проспекту.

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Новини
Харків
декомунізація
проспект Жукова
проспект Григоренка
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