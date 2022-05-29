У Харкові та області зруйновано 2 229 будинків, - Зеленський

Про це повідомили на каналі президента у telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синьогубов повідомив, що наразі тимчасово окуповано 31% території області, 5% було звільнено від російських загарбників.

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – сказав Синєгубов.

Очільник області доповів президенту, що окупанти пошкодили 2229 багатоповерхових будинків, з них 225 зруйновані повністю. У Харкові зруйновано 30,2% від загального житлового фонду.

Під час наради Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків. За його словами, програма відновлення є також нагодою модернізувати країну та міста.

"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив він.

Він додав, що нові будинки планують зводити з бомбосховищами та укриттями.

"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші",– сказав Зеленський.

28 травня, близько 14:00 російські окупанти обстріляли смт Золочів, що в Харківській області, внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

28 травня харківські рятувальники ліквідували 9 пожеж спричинених обстрілами російських окупантів. Під час самостійного гасіння у Чугуєві постраждав 65-річний власник гаража.

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