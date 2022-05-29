У Харкові та області зруйновано 2 229 будинків, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки Харкова та провів робочу нараду щодо ситуації в місті та області
Про це повідомили на каналі президента у telegram.
Голова Харківської ОВА Олег Синьогубов повідомив, що наразі тимчасово окуповано 31% території області, 5% було звільнено від російських загарбників.
"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – сказав Синєгубов.
Очільник області доповів президенту, що окупанти пошкодили 2229 багатоповерхових будинків, з них 225 зруйновані повністю. У Харкові зруйновано 30,2% від загального житлового фонду.
Під час наради Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків. За його словами, програма відновлення є також нагодою модернізувати країну та міста.
"Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях", – зазначив він.
Він додав, що нові будинки планують зводити з бомбосховищами та укриттями.
"Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проекти та гроші",– сказав Зеленський.
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