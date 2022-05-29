На Харківщині від ворожих обстрілів постраждав газопровід, зайнялися приватні будинки та цивільна інфраструктура, є постраждалий
28 травня Харківські рятувальники ліквідували 9 пожеж спричинених обстрілами російських окупантів. Під час самостійного гасіння у Чугуєві постраждав 65-річний власник гаража
Про це інформує у фейсбуці ДНСН у Харківській області.
"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (6), Чугуївському (2) та Богодухівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід тощо", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Близько другої години дня росіяни розпочали обстрілювати місто Чугуєв. У результаті чого чотири гаражі та легковий автомобіль загорілися. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав 65-річний власник одного із гаражів. Він отримав опіки І ступеня, від госпіталізації відмовився. Рятувальники гасили це займання три години.
Також об 11:00 ворог обстріляв с. Циркуни Харківського району. Виникло п'ять пожеж у різних частинах населеного пункту – горіли приватні житлові будинки.
Крім того, бійці ДСНС виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт у зруйнованих житлових будинках Шевченківського та Салтівського районів Харкова, допомагали комунальним службам розбирати завали в школі.
Піротехнічні протягом доби ліквідували 42 ворожі боєприпаси.
- 27 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина. Загалом на Харківщині за 27 квітня загинуло 3 людини, ще 15 поранені.
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