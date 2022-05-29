Про це інформує у фейсбуці ДНСН у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (6), Чугуївському (2) та Богодухівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід тощо", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.



Близько другої години дня росіяни розпочали обстрілювати місто Чугуєв. У результаті чого чотири гаражі та легковий автомобіль загорілися. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав 65-річний власник одного із гаражів. Він отримав опіки І ступеня, від госпіталізації відмовився. Рятувальники гасили це займання три години.



Також об 11:00 ворог обстріляв с. Циркуни Харківського району. Виникло п'ять пожеж у різних частинах населеного пункту – горіли приватні житлові будинки.



Крім того, бійці ДСНС виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт у зруйнованих житлових будинках Шевченківського та Салтівського районів Харкова, допомагали комунальним службам розбирати завали в школі.



Піротехнічні протягом доби ліквідували 42 ворожі боєприпаси.

27 квітня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина. Загалом на Харківщині за 27 квітня загинуло 3 людини, ще 15 поранені.

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