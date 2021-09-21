У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь трьох Героїв Небесної сотні та жертв теракту в 2015 році
У Харкові на фасаді храму Іоана Богослова встановили меморіальну дошку на честь трьох Героїв Небесної сотні і загиблих внаслідок теракту біля Палацу спорту в 2015 році
Про це повідомила пресслужба ОДА.
На дошці - імена трьох харків’ян - Героїв Небесної сотні - Владислава Зубенка, Євгена Котляра та Юрія Паращука та імена загиблих у теракті під час маршу Єдності 22 лютого 2015 року Данила Дідіка, Миколи Мельничука, Вадима Рибальченка та Ігоря Толмачова.
Присутній на відкритті предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив меморіальну дошку.
В ОДА зазначили, що одним із ініціаторів розміщення пам’ятної дошки на фасаді храму став Український інститут національної пам’яті.
"Це дуже знаково, адже саме сюди ми приходимо раз на місяць, щочетверга, помолитися за загиблих героїв, які полягли на фронті російсько-української війни. Тепер ми можемо згадати загиблих Героїв Небесної Сотні - такий меморіал є надзвичайно важливим для того, щоб ми пам’ятали тих, хто віддав своє життя за незалежність України", - сказала начальниця північно-східного відділу Інституту Марія Тахтаулова.
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