У Харкові відкрили три нових пункти масової вакцинації

Про це повідомляє сервіс Helsi.me.

"У Харкові додалось ще 3 пункти масової вакцинації - загалом вже відкрито онлайн-запис до 10 пунктів", - йдеться у повідомленні.

Так, нові пункти вакцинації розміщені за такими адресами:

вул. 12-квітня, 8; вул. Богдана Хмельницького, 10-А; вул. Доватора Генерала, 7.

Раніше відкриті пункти працюють у звичайному режимі за адресами:

вул. Сумська, 56;

вул. Полтавський шлях, 56;

вул. Шатилова дача, 4;

вул. Трінклера, 6;

вул. Кооперативна, 28-А;

вул. Павлова Академіка, 44Б;

вул. Пушкінська, 2.

Для харків'ян доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і Moderna.

Дані про запис, дату, час та номер бригади можна переглянути після запису у додатку Helsi.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило вакцинувати разом із робочими колективами і родичів працівників.

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