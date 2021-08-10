У Харкові відкрили три нових пункти масової вакцинації
Ще три пункти масової вакцинації від коронавірусу відкрили у Харкові
Про це повідомляє сервіс Helsi.me.
"У Харкові додалось ще 3 пункти масової вакцинації - загалом вже відкрито онлайн-запис до 10 пунктів", - йдеться у повідомленні.
Так, нові пункти вакцинації розміщені за такими адресами:
- вул. 12-квітня, 8;
- вул. Богдана Хмельницького, 10-А;
- вул. Доватора Генерала, 7.
Раніше відкриті пункти працюють у звичайному режимі за адресами:
- вул. Сумська, 56;
- вул. Полтавський шлях, 56;
- вул. Шатилова дача, 4;
- вул. Трінклера, 6;
- вул. Кооперативна, 28-А;
- вул. Павлова Академіка, 44Б;
- вул. Пушкінська, 2.
Для харків'ян доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і Moderna.
Дані про запис, дату, час та номер бригади можна переглянути після запису у додатку Helsi.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило вакцинувати разом із робочими колективами і родичів працівників.
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