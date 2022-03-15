У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено три житлові п'ятиповерхівки, - ДСНС
15 березня війська РФ обстріляли три п'ятиповерхові житлові будинки, ДСНС врятувала 21 людину
Про заявили в ДСНС.
"15 березня близько 11:00 у м. Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники врятували 21 людину, ще 12 евакуювали.
ДСНС залучила 20 співробітників і 8 одиниць спецтехніки.
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