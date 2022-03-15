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Головна війна з Росією У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено три житлові п'ятиповерхівки, - ДСНС

У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено три житлові п'ятиповерхівки, - ДСНС

15 березня, 2022 вiвторок
13:52

15 березня війська РФ обстріляли три п'ятиповерхові житлові будинки, ДСНС врятувала 21 людину

Про заявили в ДСНС.

"15 березня близько 11:00 у м. Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий  поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники врятували 21 людину, ще 12 евакуювали.

ДСНС залучила 20 співробітників і 8 одиниць спецтехніки.

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Харків
обстріли
ДСНС
рятувальники
житлові будинки
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