У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"

Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік H - Harkov передає Еспресо.TV.



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"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.









На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.