У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг
Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік H - Harkov передає Еспресо.TV.
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"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.
На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".
Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.
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