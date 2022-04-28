У хатньої робітниці Медведчука при обшуку вилучили майже пів мільйона доларів, - Венедіктова
У хатньої робітниці Віктора Медведчука у результаті обшуку було вилучено майже пів мільйона доларів США
Про це повідомляє Генпрокурор України Ірина Венедіктова.
За попередніми даними, у ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці Віктора Медведчука було проведено санкціонований судом обшук.
У результаті обшуку у жінки виявили та вилучити готівку у розмірі $467 тис. та €87 тис.
- Нагадаємо, що нещодавно Нацполіція вилучила у подружжя Медведчуків близько 100 картин, два десятки швейцарських годинників, антикваріат і зброю
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