Про це повідомляє Суспільне.

Стало відомо, що у Херсоні та області через відсутність інтернет-звʼязку не працюють банкомати. Зняти готівку жителі можуть лише в кафе, магазинах та на ринку під 7% комісії.

За словами журналістки Суспільного, у місті та області звʼязку немає уже 10 днів. Люди не можуть ані розрахуватися карткою у магазинах, ані зняти гроші у банкоматах.

Повідомляється, що єдиним джерелом готівки до цього був ПриватБанк, адже інші банки не працювали. Але останні декілька днів навіть ПриватБанк теж перестав видавати готівку. При цьому запис черги ведеться. Містяни мають надію, що видача готівки скоро поновиться.

Також зазначається, що Приват видає на руки лише 3 тис. грн і тільки своїм клієнтам.

У списку на отримання грошей уже понад 1100 людей.

Радник мера Маріуполя назвав адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у місті. Список