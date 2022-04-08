У Херсоні пролунали вибухи
Ввечері 8 квітня у Херсоні пролунали вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога".
Детальної інформації про вибухи у Херсоні немає. Громадян закликають перебувати в укриттях. В місті не було оголошень про повітряну тривогу, але на Миколаївщині вона оголошена з 20:09.
Інформацію про вибухи у Херсоні також підтверджують місцеві ЗМІ.
- 8 квітня у Харкові пролунали вибухи.
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