У Херсоні пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога".



Детальної інформації про вибухи у Херсоні немає. Громадян закликають перебувати в укриттях. В місті не було оголошень про повітряну тривогу, але на Миколаївщині вона оголошена з 20:09.



Інформацію про вибухи у Херсоні також підтверджують місцеві ЗМІ.

8 квітня у Харкові пролунали вибухи.