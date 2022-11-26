У Херсоні провели першу після визволення операцію на серці
Лікар з Одеси провів успішну операцію на серці в Херсонській лікарні. Це перше серйозне оперативне втручання, яке провели після деокупації
Про це сьогодні, 26 листопада 2022 року, написав у телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Лікар-кардіолог з Одеси провів у деокупованому Херсоні успішну операцію на серці: він виконав стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові. Це перше серйозне оперативне втручання, яке провели в місті після визволення.
У Херсонській обласній клінічній лікарні знову працюють гематологічний та діалізний центри, а також ряд інших відділень. Сама лікарня працює в штатному режимі.
Голова ОВА інформує, що всі корпуси закладу мають живлення, там доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі. Також у лікарні облаштовані три бомбосховища з ліжками та системою вентиляції.
"Під час окупації в цих укриттях народилися два хлопчики та дві дівчинки", - повідомляє Янушевич.
- 25 листопада Володимир Молчанов, політолог з Херсона, розповів, що у містян немає сталого мобільного зв'язку, тому треба налагодити сповіщення за допомогою якихось гучномовців або чогось подібного, які б могли по всіх районах міста попереджати людей про небезпеку.
- Енергетики Херсона з 26 листопада планують провести тестове заживлення електромереж міста.
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