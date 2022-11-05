У Херсоні росіяни фурами вивозили експонати і майно з художнього музею
Окупанти з 31 жовтня по 3 листопада під виглядом "евакуації" розграбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка
Про це повідомили на офіційній сторінці музею на фейсбуці.
Зазначають, що за чотири дні загарбницька влада завезла до музею три-чотири десятки людей. Вони виносили звідти твори мистецтва, замотане в ганчір'я, оргтехніку та все інше майно, яке могли забрати із собою.
Так, 1 листопада з території музею виїхало три фури та шкільний автобус із награбованим. Їх супроводжували озброєні автоматами цивільні. Наступного дня виїхало ще дві фури. 3 листопада автобусом без охорони зі зброєю забирали залишки.
Чинна директорка музею Аліна Доценко не сумнівається, що окупанти в першу чергу забрали із закладу найцінніше - колекцію творів XVII-XIX століть.
Під час вивезення майна та експонатів навколо музею стояли блокпости. Керувала псевдоевакуацією "директорка" музею Наталя Десятова. Її херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральна". Допомагали так званій директорці деякі співробітники музею, які співпрацюють з росіянами.
Вивезли майно до Криму. На думку Доценко, у Криму колекцію Херсонського музею "прийматимуть" її колишні підлеглі, які завчасно "евакуювалися", - Наталя Кольцова та Інна Буренко.
"Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", - зазначили в дописі.
- 2 листопада стало відомо, що росіяни вивезли художні фонди з картинної галереї імені Альбіна Гавдзинського, що у Новій Каховці.
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