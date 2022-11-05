У Херсоні росіяни фурами вивозили експонати і майно з художнього музею

Про це повідомили на офіційній сторінці музею на фейсбуці.

Зазначають, що за чотири дні загарбницька влада завезла до музею три-чотири десятки людей. Вони виносили звідти твори мистецтва, замотане в ганчір'я, оргтехніку та все інше майно, яке могли забрати із собою.

Так, 1 листопада з території музею виїхало три фури та шкільний автобус із награбованим. Їх супроводжували озброєні автоматами цивільні. Наступного дня виїхало ще дві фури. 3 листопада автобусом без охорони зі зброєю забирали залишки.

Чинна директорка музею Аліна Доценко не сумнівається, що окупанти в першу чергу забрали із закладу найцінніше - колекцію творів XVII-XIX століть.

Під час вивезення майна та експонатів навколо музею стояли блокпости. Керувала псевдоевакуацією "директорка" музею Наталя Десятова. Її херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральна". Допомагали так званій директорці деякі співробітники музею, які співпрацюють з росіянами.

Вивезли майно до Криму. На думку Доценко, у Криму колекцію Херсонського музею "прийматимуть" її колишні підлеглі, які завчасно "евакуювалися", - Наталя Кольцова та Інна Буренко.

"Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", - зазначили в дописі.

2 листопада стало відомо, що росіяни вивезли художні фонди з картинної галереї імені Альбіна Гавдзинського, що у Новій Каховці.