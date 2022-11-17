Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що вже з 21 листопада херсонці зможуть відправляти та отримувати посилки. Для цього в Херсон уже прямують автівки з Києва.

Наразі відділення Укрпошти працюють за такими адресами:

73002 - вул. Перекопська, 151;

73003 - просп. Ушакова, 41;

73008 - вул. Чорноморська, 64;

73020 - вул. Лавреньова, 11;

73021 - вул. Шенгелія, 4;

73039 - просп. 200-річчя Херсона, 43.

15 листопада гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що в Херсоні два відділення Укрпошти вже відновили роботу.