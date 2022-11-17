У Херсоні відновили роботу 6 відділень Укрпошти, названо дату початку приймання та видачі відправлень
У звільненому Херсоні вже відновили роботу шість відділень Укрпошти
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що вже з 21 листопада херсонці зможуть відправляти та отримувати посилки. Для цього в Херсон уже прямують автівки з Києва.
Наразі відділення Укрпошти працюють за такими адресами:
- 73002 - вул. Перекопська, 151;
- 73003 - просп. Ушакова, 41;
- 73008 - вул. Чорноморська, 64;
- 73020 - вул. Лавреньова, 11;
- 73021 - вул. Шенгелія, 4;
- 73039 - просп. 200-річчя Херсона, 43.
15 листопада гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що в Херсоні два відділення Укрпошти вже відновили роботу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе