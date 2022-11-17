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У Херсоні відновили роботу 6 відділень Укрпошти, названо дату початку приймання та видачі відправлень

17 листопада, 2022 четвер
21:38
Суспільство Укрпошта

У звільненому Херсоні вже відновили роботу шість відділень Укрпошти

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що вже з 21 листопада херсонці зможуть відправляти та отримувати посилки. Для цього в Херсон уже прямують автівки з Києва.

Наразі відділення Укрпошти працюють за такими адресами:

  • 73002 - вул. Перекопська, 151;
  • 73003 - просп. Ушакова, 41; 
  • 73008 - вул. Чорноморська, 64; 
  • 73020 - вул. Лавреньова, 11;
  • 73021 - вул. Шенгелія, 4;
  • 73039 - просп. 200-річчя Херсона, 43.

15 листопада гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що в Херсоні два відділення Укрпошти вже відновили роботу.

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